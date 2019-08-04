AK Parti Milletvekili Maviş: "Çevre yolu sözümüzdü ilk adımı attık"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop çevre yolu çalışmaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Sayın Binali Yıldırım Bey'in Başbakanlığı döneminde girişimlerini başlattığımız Sinop çevre yolu ile ilgili çalışmalar adım adım ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan çalışmalar sonucu çevre yolu ile ilgili önemli bir mesafeyi daha kat ettik" dedi.

Maviş yaptığı açıklamada, "DSİ, İller Bankası, Teiaş, Ulaştırma Bakanlığı, Orman, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alındı. Karayolları Araştırma Geliştirme, Etüt Proje ve Yol Yapım birimlerince arazinin topografik yapısına uygun olarak kılavuz hat üzerinde güzergah belirleme çalışmalarının tamamlandı. Sinop Çevre Yolunun tamamlanan Kılavuz Planının Karayolları Genel Müdürlüğünce 04.01.2018 tarihinde onaylandığını, böylece proje ihalesi süreci başladı. Tüm bu aşamalardan sonra 13.05.2019 tarihinde Sinop Çevre Yolu Proje İhalesi yapıldı.Bu aşama ile en önemli adımlardan birinin atıldı. 6 ay ile 1 yıl içerisinde tamamlanacak proje çalışmasının ardından yapım ihale süreçleri başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Sinop nefes alacak"

Milletvekili Maviş, Sakarya Caddesi'nin şehrin ticaret açısından vitrini sayıldığını ancak yapılan rekreasyon planlaması ve cadde düzenlemesi sonucu zaten sıkışık olan trafik yoğunluğunun içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ifade etti. Mevcut ulaşım güzergahının ambulans, itfaiye, ilk yardım gibi hizmetlerin aksamasına yol açtığını, araçların sık dur kalk yapmaları nedeniyle hava kirletici emisyonların yoğun salgılandığını ifade eden Maviş, "Kirlilik, gürültü ve karbon salınımı arttı.Şehirde yaşanan otopark yeri eksiğinden sokaklara araçların park edilmesiyle özellikle yaz mevsimlerinde, ulaşımda keşmekeşlikler yaşanıyor. Tek girişli bir şehir olan Sinop'un alternatif bir yola kavuşmasıyla trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak. Hem çevre yolu hem de merkez bölgenin cazibesi artacak. Güney yerleşke ile kuzey yerleşke arasındaki emlak değeri farkı azalacak.Gürültü, kirlilik ve karbon salınımı oranı düşecek. Trafik yoğunluğunun azalması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimum düzeye inmesiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesi, hem beden hem de ruh sağlığının olumlu yönde etkilenecek" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA