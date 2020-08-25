AK Parti Milletvekili Günay, Alpu kara yolu çalışmalarını inceledi AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaretinde kara yolu çalışmalarını inceledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaretinde kara yolu çalışmalarını inceledi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Milletvekili Günay, yol çalışmaları hakkında Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve şantiye şefi Murat Taşkın'dan detaylı bilgi aldı.

Daha sonra Günay, Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'i ziyaret etti. Ziyarette Günay'a, AK Parti İl Başkan Vekili Metin Çekiç, İlçe Başkanı Halil Yavuz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Meral Keskin, ilçe teşkilatından Adnan Yavaş ve Fatih Mahallesi Muhtarı Uğur Işıkyandı eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Alpu yolunun yavaş ilerlemesine yönelik kamuoyunda olan kaygıyı anladığını bilirdi.

Konuyla ilgili yasal süreç hakkında bilgi veren Günay, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ocak 2017 tarihinde 2x1 tek yol olarak ihale edilmiş ve 12 Mayıs 2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Daha sonra TCDD Hasanbey Lojistik Merkezinin kurulması, Beylikova ilçesinde faaliyete geçen Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Mihalıççık ilçesinde kurulu krom madeni işletmesinin üretimini arttırması gibi gelişmeler nedeniyle Alpu'ya kadar olan 40 kilometrelik kesimde 21 Haziran 2017 tarihinde tip kesit değişikliği yapılarak 27 Haziran 2018 tarihinde 2x2 Bölünmüş Yol projesine dönüştürülmüş ve onaylanmıştır.

2019 yılı sonuna kadar 15 milyon 471 bin 965 lira harcanarak ilk 10 kilometrede çalışılmış olup, 1 km BY-BSK tamamlanmıştır. 2020 yılında 15 milyon lira ödenek ayrılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu projenin bölünmüş yol olarak yeniden projelendirilmesi nedeni ile platform genişliği artmış olup, ilave kamulaştırma gerekliliği oluşmuştur. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bundan dolayı da sahanın toplamda üç parça halinde 4,2 kilometrelik kesiminde çalışılabilmektedir."

Kaynak: AA