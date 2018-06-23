AK Parti milletvekili adayları esnafı gezdi

GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Gaziler ve Almacı pazarı esnafını gezerek destek istedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Serpil Kavrak, Hatice Merve Tatar, İhsan Kaya, Nejat Koçer almacı pazarı esnafı ve gaziler caddesi esnafını ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Milletvekili adaylarını yoğun ilgiyle karşılayan esnaf ise, vekil adaylarına çay ve baklava ikram etti. Vekil adaylarını gören vatandaşlar ise, vekillerle bol bol fotoğraf çektirdi.