AK Parti Milletine Sevdalı, Bir Partidir"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından genişletilmiş belediye meclis üyeleri istişare toplantısı yapıldı. İstişare toplantısına, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Birim Başkanı Mustafa Kaçmaz, Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, belediye meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içinde güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. AK Partinin tüm kademeleri ile milletine sevdalı bir parti olduğunu dile getiren Budak, "AK Parti en büyük başarısını yerelden alıyor. Önümüzde 2019 seçimleri bulunmaktadır. İl ve ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri olarak üzerimize düşen yük geçmişten daha ağır olacaktır. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaret ederek bu kutlu davanın nihayete ulaşması için çaba göstermek zorunda olduğumuzu asla unutmayacağız ve bu bilinçle hareket edeceğiz. Bizim aldığımız kararları hayata geçmesine vesile olan tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsine bu birlik beraberlikten ve şehrimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR