AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
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AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi

AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Açıkyıldız, yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik ses bombalı ve plastik mermili saldırısına tepki gösterdi. "Çevresi mübarek kılınan, ilk kıblemiz, Miraç'ın gerçekleştiği, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile birlikte üç müstesna mabetten biri olan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yapılan alçakça saldırıyı lanetliyoruz." diyen Açıkyıldız, şöyle devam etti:

"Ramazan ayını idrak ettğimiz ve kadir gecesinden bir gün önce yani dün mübarek cuma günü Filistinli müslüman kardeşlerimize sürekli yapılan zulüm tekrarlandı. Mescidi Aksada namaz kılan Müslümanlara israil polisi müdahale etti ve camiden zorla dövülerek-hırpalanarak çıkarıldılar. Merhamet insanı insan yapan ve Allah tarafından kalbimize yerleştirilmiş bir duygudur. Ardahan şehrimizde bu günlerde yaşanan ayağı kırık ata elleriyle ot yonarak onu besleyen çocuklara ve atı kurtarmak için çabalayan hemşerilerimize şahitlik ettik. Bir ata, bir hayvana merhamet edilen olaylar dahi bize insanlığımızı hatırlatırken merhametsizce ibadet eden Müslümanlara zulmedenlerin insanlıktan nasibini almamış oldukları ortadadır. Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulmü kınıyorum ve lanetliyorum. Manevi duyguların, paylaşmanın ve merhametin en çok hatırlandığı Ramazan ayında merhametsizlik yapan İslam düşmanlarının Allah cezasını versin." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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