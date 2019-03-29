AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: "Ak Parti Hiçbir Zaman Din, Dil, Irk, Mezhep Ayırımı Yapmadı"

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti'nin hiçbir zaman din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadığını, herkese eşit mesafede insanlık için hizmetler ve yenilikler yaptığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Genel Merkez MKYK Üyesi Enes Malik Ay, AK Parti Mardin İl SKM Başkanı Mahir Karaboğa, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ve partililerden oluşan heyet eşliğinde Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ederek Mardin-Diyarbakır Metropoliti Sabiha Özmen ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kılıç, kendilerini kabul eden Özmen'e teşekkür etti. Memleketin dertleriyle dertlenerek yola koyulduklarını dile getiren Kılıç, "Burada Bir hizmeti yerine getirirken ya da idare noktasında üstümüze düşen vazifeyi yaparken karşımızdakinin hal ve hareketine, yaşantı biçimine, maddi durumuna, etnik durumuna veya inancına bakmadan herkese insani noktada ve eşit mesafede hizmet götürmek için çabalıyoruz. Zaten oluşumlarımızın tamamında da buna yer vermeye çalıştık. Bizler hizmet yürüttüğümüz bu mercilerde eğer toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle tolere etmezsek birlik ve kardeşlik unsurunun bir mahiyeti kalmaz. Dolayısıyla amacımız herkesin fikirlerini açıkça söyleyebilmesi, hizmetlerden faydalanması ve tüm oluşumların bir arada yaşayabileceği bir geleceği inşa etmektir. Keşke karşımızda projeleri olan bir parti olsaydı. Sadece konuşmalarda değil, eylemleriyle de bu topraklara, bu medeniyete layık bir yaşam biçimini getiren birileri olsaydı" dedi.

"Kapımız herkese açıktır"

Kendilerinin bu kadim mekanı tamamen kardeşlik bağlarıyla ziyaret ettiklerini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Mardin'in geleceği ve ülkemiz için katkı sunabilecek herkese kapımız açıktır. Ben Kürt olduğum için sadece Kürtlere değil ya da ben Müslüman olduğum için sadece Müslümanlara değil, eğer ben burada yaşayan farklı dil ve farklı etnik din anlayışına sahip insanlara hizmet götürmezsem aksi takdirde Allah'ın nezdinde sorumlu oluruz."

Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen de AK Parti'nin Türkiye'ye, Mardin'e ve kendilerine birçok hizmette bulunduğu söyledi. Özmen, "AK Parti'nin yapmış olduğu icraatları unutmak kulak arkası etmek mümkün değildir. Çünkü AK Parti bizim tüm sosyal, dini ve siyasi statülerimizi rahatlıkla kullanabileceğimiz bir duruma getirdi. Bu konularda oldukça rahatladığımızı ifade etmek istiyorum. Kimliğimizi ve dinimizi yaşamamızın önündeki engeller kalktı. Vakıf mallarımız tekrar bizlere iade edildi. Evet, bunların yanında daha sorunlar yok mu, var tabii ama tüm bunları el birliğiyle çözeceğimize inanıyorum. Ziyaretinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA