AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Strazburg'da temaslarda bulundu - Haberler
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AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Strazburg'da temaslarda bulundu

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Politika
AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Strazburg'da temaslarda bulundu

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Ziya Altunyaldız, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen 9. Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Ziya Altunyaldız, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen 9. Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

Farklı ülkelerden milletvekillerini, STK temsilcilerini, medya mensuplarını, akademisyenleri ve gençleri bir araya getirerek demokrasilerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinin arandığı Dünya Demokrasi Forumu, bu yıl "Demokrasi çevreyi kurtarabilir mi?" başlığıyla düzenlendi.

Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda söz alan Altunyaldız, Eylül ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanan çevreyle ilgili raporuna ilişkin sunum yaptı.

Altunyaldız, dünyanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha hızlı şekilde maruz kaldığını belirterek bu noktada yasal düzenlemelerin ve demokratik kurumların çevre tahribatına "dur" deme noktasında büyük öneme sahip olduklarının altını çizdi.

Altunyaldız, Strazburg temaslarında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'nde Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya geldi.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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