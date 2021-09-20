AK Parti'li Zenbilci, Balıkesir'de ziyaretler yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Zenbilci, Balıkesir'de ziyaretler yaptı

AA / Emrah Çakmak - Haberler | Politika
AK Parti'li Zenbilci, Balıkesir'de ziyaretler yaptı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçeye gelen Zembilci, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Zenbilci, parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra beraberindekilerle yaya olarak Bigadiç Belediyesi'ne giden Zenbilci, yolda karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Zenbilci'ye belediye yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Burada bir konuşma yapan Zenbilci, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, ailenin her bir ferdinin bu davaya gönülden bağlı olduğunu söyledi.

Zenbilci, Bigadiç'te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı

ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı

 Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu

Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu

 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Arda Turan Stefan Kuntz Domagoj Vida
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Zenbilci, Balıkesir'de ziyaretler yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 22:09:31. #1.12#