AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
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AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 2015 yılında iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Eczacı Yunus Koca, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, AK Parti Gençlik Kolları tarafından anıldı.

DİYARBAKIR'da 2015 yılında iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Eczacı Yunus Koca, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, AK Parti Gençlik Kolları tarafından anıldı.

Ağustos 2015'te merkez Yenişehir ilçesindeki eczanesinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, AK Parti Gençlik kolları üyeleri tarafından anıldı. Saldırıya uğradığı yerde toplanan gençlik kolları üyeleri, Koca'nın vurulduğu yere karanfil bırakarak dua etti.

Anmada bir açıklama yapan AK Parti Diyarbakır Gençlik Koları Başkanı Ahmet Masum Melikoğlu, Yunus Koca'nın caniler tarafından vurularak şehit edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yunus Koca başkanımızı bundan 6 sene evvel kaybettik. Yüreği ümmet coğrafyası kadar geniş, Mezopotamya kadar mümbit ve renkli, Ortadoğu kadar yanık genç bir adamı kaybettik. Aksiyon adamıydı Yunus başkanımız. 'Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz' derdi. Yunus başkanımızın kalbi ümmet coğrafyasının acıları ile yoğrulmuştu adeta. Ümmet için, şehri için, gençleri için bu kadar ince, bu kadar derin duygular besleyen başkanımız, böyle bir günde, böyle bir saatte caniler tarafından şehit edildi. Bu şehirde aksiyon alacak olan Fıratlar, Yasinler, Yunuslar hedef alındı. AK gençlik, ağabeyini ve kardeşlerini unutmadı, unutmayacak. Rabbim şehitlerimizin yolunda tavizsiz eğilip bükülmeden hakkı haykıran kullarından eylesin bizi. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin şehitlerimizi."

Koca'yı tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla 19 yaşındaki Bilgin Bölükbaş ve 46 yaşındaki Mustafa Akçil olaydan sonra şehirlerarası otobüsle İstanbul'a gitmek isterlerken Kayseri'de yakalanmıştı. Her iki zanlı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI
AK PARTİ'Lİ YUNUS KOCA, VURULDUĞU YERDE ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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