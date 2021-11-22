AK Parti'li Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim kanununa yönelik çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Meclis'e sunulacak hale getirdik. MHP ile birlikte dolayısıyla 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri noktasında bir ihtilaf hiç olmadı. İstediğimiz anda Meclis'e verecek ve inşallah yasalaşacak" dedi.

AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan '50+1' konusunda, "Bizim 50+1 ile ilgili bir çalışmamız yok. Cumhurbaşkanlığı sistemini, başkanlık sitemini konuştuğunuz anda da 50+1 ilk akla gelen temel taşlardan bir tanesidir. Elbette hakkında ayet yok, başka türlü de formüle edilebilir bu ama o gün böyle olmasının doğru olacağı noktasında karar verildi. Ondan sonraki süreçte de ben partimin hiçbir platformda 50+1'i, 'ya olmalı mıydı, olmamalıydı, değişmeli miydi' şeklinde bir tartışmada olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim; bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin biri öneri getirebilir mi, getirebilir. Şahsen ben de merak ederim. Gerçi muhalefet başkanlık sistemiyle devam etmeyi istemiyor. Bizim şu anda bunu değişelim, buna ilişkin yasal düzenleme yapalım, anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, helalleşmenin iki taraflı kelime olduğunu belirterek, "İşin bir tarafı da milletimiz oluyor. Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir" diye konuştu.