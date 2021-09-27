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AK Parti'li Sürekli'den, CHP'ye Büyük Kanal Projesi eleştirisi Açıklaması

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Politika
AK Parti'li Sürekli'den, CHP'ye Büyük Kanal Projesi eleştirisi Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 7 yılda, Büyük Kanal Projesi'nin 4. faz ihalesini sonuçlandıramadığını söyledi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 7 yılda, Büyük Kanal Projesi'nin 4. faz ihalesini sonuçlandıramadığını söyledi.

Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesindeki Büyükşehir Belediyesine ait arıtma tesisinin açıklarında, bir teknede, basın toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Göreve başladıktan 3 yıl sonra Körfezde yüzeceğim" sözünü hatırlatan Sürekli, "2,5 yıl oldu, şu şartlarda 3 yılın dolmasını bırakın 13 yıl bile olsa iç Körfez'de yüzmek mümkün değil. Sayın Başkan, Güzelbahçe tarafından kirlilik yönünden sıkıntı olmayan bir bölgede yüzüyor. Eğer bulunduğumuz yer olan iç Körfez'de yüzmeyi isterse, sahilde bir ambulans bekler. Bir aylık yoğun bakım sürecini de göze alsın." dedi.

Sürekli, Körfez'in temizlenmesi için Büyük Kanal Projesi'nin tam kapasiteyle çalışması, yağmur suyu kanallarını yapılması ve dere ıslahlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Soyer'in yaptığı çalışmalarla, Körfezi temizleyemediğini savunan Sürekli, şunları kaydetti:

"Soyer, çözümü Gediz Nehri'nde arıyor. O tamamıyla bir aldatmaca ve algı operasyonu. Tam bir fiyasko. Gediz Nehri'nin İzmir Körfezi'yle alakası yok. Çünkü dış Körfez'e akıyor. Yaptığı açıklamalara kendi belediyelerinden bile açıklama geldi. Turgutlu Belediye Başkanı 'Herkes kendi çöplüğünü temizlesin' dedi. Bir milyar liralık Büyük Kanal Projesi'nin 4. fazı için 7 yılda 3 ihale yaptılar. Hala ihalesi bitmedi. Biz 7 yılda Türkiye'ye çağ atlattık. Bunlar 7 yılda bir fazın ihalesini yapamadılar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü İzmir ziyaretinde, bir vatandaşla sohbeti sırasında söylediği, "Dünya Bankası kredisi onaylanmıyor" sözlerine de değinen Sürekli, şöyle dedi:

"19 Ağustos'ta İl Başkanlığımızda, Deniz Yücel ve Sayın Tunç Soyer ile görüştük. Bu konuları çözmüştük. O gün Soyer'in de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın önde giden bir kredi yok. Büyükşehir ile Dünya Bankası ile Zoom üzerinden görüşmeleri var. Yazılı bir hale getirilmiş durum yok. Hazine onayı aranmıyor, Hazine garantisi aranıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin borçlanması söz konusu. Tabii ki bir görüşme yapılacak ve sonra bir sözleşme hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza gidecek, Dünya Bankası zaten açıkça '2021'de bizim böyle bir görüşmemiz' yok dedi."

Sürekli, Kılıçdaroğlu'nun depremden etkilenen konutların emsal artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili ise konunun meclise gelmesi durumunda destekleyeceklerini ifade etti.

Basın toplantısına Büyükşehir Belediye Mecilisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da katıldı.

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AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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