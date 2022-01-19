AK Parti'li Sarıbaş'tan Aydın Büyükşehir Belediyesine reklam panosu eleştirisi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan reklam panolarında, kentte açılışı yapılan yatırımlarla ilgili görsellerin kullandırılmadığını savunarak tepki gösterdi.

AYDIN (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan reklam panolarında, kentte açılışı yapılan yatırımlarla ilgili görsellerin kullandırılmadığını savunarak tepki gösterdi.

AK Parti Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan Sarıbaş, yazılı yaptığı açıklamada, reklam panolarının belediyelerin sorumluluğunda bulunduğunu ve kullanımının ihalelerle firmalara verildiğini kaydetti.

Sarıbaş, kente ilişkin projelerin panolarda yayınlanması talebinin "siyasi içeriklere yer verilmediği" gerekçesiyle kabul edilmediğini ancak CHP'ye ait içeriklerin yayınlandığının görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Demokrasi şehrimiz Aydın'da, Aydınlıların hizmetine sunduğumuz projelerin gösterilmesine tahammül edilememiş, defalarca başvurmamıza rağmen billboard kullanımımıza izin verilmemiştir. Siyasi etik ile bağdaşmayan ve hiçbir hukuki yönü bulunmayan bu tutum hakkında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan açıklama bekliyoruz."