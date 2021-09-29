ANKARA (DHA) - Ak Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin açıkladığı, 'tutum belgesi'ne ilişkin, "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır. HDP, 'demokratik ittifak söylemi' adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17 Temmuz'da çalışmalarına ara veren parlamentonun, 1 Ekim Cuma günü açılacağını hatırlatan Özkan, "76 günlük bu arada sayın milletvekillerimiz seçim bölgelerine gitti. Vatandaşlarımızın nabzını tuttu. Sahanın beklentilerini, taleplerini not alarak, 1 Ekim itibariyle Ankara'da yoğun ve yorucu koşturmalara tekrar başlayacaklar" dedi.

"Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar. Bunları piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini gösterirlerse, destekleyecekler. Daha büyük çatışmaların olacağı bir döneme giriyoruz. Kendi aralarındaki çelişkilerin parlamentoda nasıl dillendirildiğine tanık olmadık mı? Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak vardır. Cumhurbaşkanımız hem AK Parti'nin hem MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Bu anlamda bizim durumumuz nettir. Ana muhalefet ve avenesinin kendi aralarındaki çelişkileri bitirebilmeleri mümkün değildir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri