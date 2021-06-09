AK Parti'li Ödünç, AK Parti'nin yeşil alan oluşturmada rekor kırdığını belirtti
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AK Parti'li Ödünç, AK Parti'nin yeşil alan oluşturmada rekor kırdığını belirtti

AK Parti'li Ödünç, AK Parti'nin yeşil alan oluşturmada rekor kırdığını belirtti
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti'nin, yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir millet hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti'nin, yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir millet hareketi olduğunu söyledi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 2023 yılına gidilirken 'güçlü şehirler, güçlü Türkiye' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Seçim bölgesi Bursa'nın da güçlü şehirler arasında yerini alması için AK kadrolar olarak hizmet ürettiklerini dile getiren Ödünç, birçok projenin startının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verildiğini belirtti.

Ödünç, şunları kaydetti:

"AK Parti, 19 yılda yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir millet hareketidir. Bursa'da 680 bin metrekarelik alanda 5 millet bahçesi projemiz olanca hızıyla devam ediyor. Şehrimizin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızda da büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim hedefimiz, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalarıyla depreme karşı dayanıklı, emin bir Bursa. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, tüm belediyelerimizle birlikte Bursa'yı yeşiliyle, tarihiyle gün yüzüne çıkaracak çalışmalar, bundan sonra da büyük bir aşkla devam edecektir."

AK Parti'li Ödünç, AK Parti'nin yeşil alan oluşturmada rekor kırdığını belirtti
AK Parti'li Ödünç, AK Parti'nin yeşil alan oluşturmada rekor kırdığını belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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