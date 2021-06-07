AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor
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AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleri, tam kadro sahaya indi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleri, tam kadro sahaya indi. Çanakkale'de bir dizi programlar düzenleyen başkan Makas ve yönetimi ilçe ile belde başkanlarıyla Küçükkuyu 'da bir araya geldi.

Başkan Makas ve beraberindeki heyet ilçe ve belde başkanları toplantısından sonra Ege'nin incisi Küçükkuyu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret programı kapsamında Makas ve beraberindekiler esnaf ziyaretleri, balık ürünleri kooperatifi, muhtarlar ziyareti ve son olarak Küçükkuyu da yapımı devam eden tünel şantiyesini ziyaret ettiler.

Başkan Makas ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada "İlçe ve belde başkanlarımızla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız sonrasında teşkilatımız ve başkanlarımız ile birlikte Küçükkuyu esnafımızı ziyaret ettik. Akabinde Balık Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret ederek muhtarlarımızla bir araya geldik. Son durağımız özellikle yaz aylarında ulaşımda çok büyük sıkıntılar çektiğimiz Küçükkuyu rampalarının çözümü, bittiğinde seyahat süresini yaklaşık 25 dakika kısaltacak olan Nusratlı rampaları oldu. Bittiğinde bu sorunumuzu çözecek olan yapının şantiyesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette, görev alan yönetici ve saha çalışanı kardeşlerimize selam verdik, inşaatı yerinde inceledik" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor
AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor
AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor
AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor
AK Parti'li Makas ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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