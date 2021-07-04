AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi
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AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gaziemir'de kentsel dönüşüm için yetki alan İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmirlileri hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gaziemir'de kentsel dönüşüm için yetki alan İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmirlileri hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada, Gaziemir ve Buca ilçelerinde muhtar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Gaziemir'in Aktepe ve Emrez mahallelerinin içinde bulunduğu toplamda 1 milyon 220 bin metrekarelik bölgedeki kentsel dönüşüm alanının yaklaşık 10 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini kaydeden Kaya, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi o dönemde kentsel dönüşüm için yetki istedi. 'İşi yapacağız' dediler, yetkiyi aldılar. Ancak yine İzmirli hemşehrilerimizi hayal kırıklığına uğrattılar. 9,5 yıldır proje dahil hiçbir gelişme olmadı. En son geçtiğimiz ay bir törenle göstermelik temel attılar. Hazırlanan proje toplam alanın yüzde 3'lük bölümünü kapsıyor. 10 bin dönüşüm yapılması gereken konutun sadece 300 konutluk kısmı. Geri kalan kısımla ilgili ortada bir proje dahi yok. Yine bir beceriksizlik, yine başarısızlık, yine iş bilmezlik." ifadelerini kullandı.

Kaya, mahalle sakinlerinin kentle uyumlu, yeni ve güvenli konutlara kavuşmak için yıllardır beklediğini kaydederek, Emrez Mahallesindeki kullanılmaz haldeki ufacık bir köprünün dahi 6 aydır yapılamadığını belirtti.

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi
AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi
AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi
AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine kentsel dönüşüm eleştirisi - Haberler
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