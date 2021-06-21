AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya: "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya: "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi"

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya: 'CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi'
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve gece saatlerinde şebeke suyu nedeniyle fenalaştıklarını iddia edenlerin hastanelere başvurmasıyla ilgili "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve gece saatlerinde şebeke suyu nedeniyle fenalaştıklarını iddia edenlerin hastanelere başvurmasıyla ilgili "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı açıklamada Gaziemir ilçesinde Gazi ve Menderes mahallelerinde muhtarları ziyaret ettiğini, esnaf ziyaretleri yaptığını belirtti.

İzmir'de vatandaşın sorunlarını umursamayan bir yerel yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduklarını kaydeden Kaya, vatandaşların evlerindeki musluklardan akan suda kötü bir koku geldiği yönündeki şikayetleri üzerine şunları kaydetti:

"İzmir'de trafik felç haline gelmiş durumda. Trafikte bir yerden bir yere gitmek mümkün değil, hemşehrilerimiz büyük çile çekiyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle körfezin kokusuna şehrin bütün sokaklarını saran kötü koku da eklendi. Güzel İzmir'imizin sokaklarını lağım kokar hale getirdiler. Bütün bunlar yetmezmiş gibi evlerdeki musluklardan akan su da kokmaya başladı. Şehrinin insanına temiz su bile sağlayamayan bir yönetimden bahsediyoruz. CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Sayın Soyer'in kentteki yoğun trafiğe bulduğu çözüm, 'insanlar araçlarıyla trafiğe çıkmasın' şeklindeydi. Akıllara zarar bu çözüm önerisi, yaşanan her sorunda akıllarına geliyor. 'Trafik çok, araçların kontaklarını kapatın, sular koktu muslukları kapatın'. İzmirli hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeye devam ediyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan: '(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına...
Erdoğan: "(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız.'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Merih Demiral Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya: "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:34:39. #1.16#

title