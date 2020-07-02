AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladıTBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Mehmet Sait Kirazoğlu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na ilişkin, "Askerimizin tecrübesinden daha fazla istifade etmek için...

AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Mehmet Sait Kirazoğlu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na ilişkin, "Askerimizin tecrübesinden daha fazla istifade etmek için astsubay, kıdemli başçavuşların 55 olan emeklilik yaşını, istedikleri ve sicil notlarının uygun olması halinde ve komutanlarının da uygun görmesi halinde ilk önce 2 yıl olmak üzere 1'er yıl artırarak 60 yaşına kadar uzatmanın önünü açıyoruz" dedi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na ilişkin teklifin sahibi Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Mehmet Sait Kirazoğlu, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Kirazoğlu, söz konusu teklife 1 yıldır çalışıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun hale getirildiğini söyledi. Düzenlemenin özellikle askeri personelin özlük haklarını iyileştirdiğini kaydeden Kirazoğlu, şöyle konuştu:

"Askerimizin tecrübesinden daha fazla istifade etmek için astsubay, kıdemli başçavuşların 55 olan emeklilik yaşını, istedikleri ve sicil notlarının uygun olması halinde ve komutanlarının da uygun görmesi halinde ilk önce 2 yıl olmak üzere 1'er yıl artırarak 60 yaşına kadar uzatmanın önünü açıyoruz. 'Harcırah Kanunu' ile özellikle kritik illerde görev yapan askeri personel için artı haklar getiriliyor. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Bu bünyede eğitim gören tüm öğrenciler için askeri harçlıklarda yeni bir düzenleme yapıyoruz. Kademeli şekilde harçlıkları 2 katına çıkarıyoruz. Askeri personelin özlük haklarında iyileştirme yapıyoruz. Hem karargahta görev yapan hem hudutlarda görev yapanlara farklı kademeler olmak üzeri 3 binden 6 bine kadar iyileştirme öngörüyoruz. Silahlı kuvvetler bünyesinde tecrübe ve birikim sahibi olmuş birçok personel için üst rütbeye geçiş sınavlarına ilave sınav hakkı getiriyoruz. Sözleşmeli er ve erbaşlar için de biz bunların çalışma noktalarını iyileştirme noktasında akşamları ve hafta sonları evlerine çıkma izni getirilecek. Aile yardım ödeneğinden de yararlanmıyorlardı. Çalışmayan eş için ödenen minimum rakam artık sözleşmeli er ve erbaşlara da ödenecek."

YENİ SİSTEME UYUM

AK Parti'li Kirazoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TSK'da bazı değişikler yapılması nedeniyle yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı'nda değişiklik oldu. Genelkurmay'ın bakanlığa bağlanması, kuvvet komutanlıklarının yeniden organize edilmesi gibi değişiklikler ile birlikte boşluk ortaya çıktı. Burada disiplin kurulları ile ilgili boşluk ortaya çıktı. Bu boşluğun en uygun şekilde değerlendirilerek, yeni disiplin kurullarının, bu kanunda belirtilen düzenleme çerçevesinde ilgililerin katılımı ile oluşturulması, orgeneral ve amiraller hakkında da bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir disiplin kurulunca karar verilmesi teklif ediliyor. Silahlı kuvvetlerden bir şekilde disiplinsizlik nedeniyle emekli olan kişilerin, görevleri esnasında işledikleri disiplinsizlik nedeniyle cezasız kalmaları söz konusuydu. Şimdi yapılacak düzenleme ile görevden ayrılsa bile o disiplinsizliğe karşı gerekli disiplin kurulları inceleme yaparak karara varabilecek." Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Kirazoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı'na insan gücünü artırmak için yetki verildiğini belirterek, ücret ve şartların da artırılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Besti KARALAR- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) -

Kaynak: DHA