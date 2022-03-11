AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Keşir, makamında görüştüğü Beyazgül'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayşe Keşir, ziyarette, son olarak 2016'da geldiği Şanlıurfa'nın, muazzam değişim yaşadığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın tarih, turizm şehri olarak dünyada sayılı kentler arasında bulunduğunu belirten Keşir, "Yolları, meydanları ve caddeleriyle Şanlıurfa baş döndürücü bir şehir konumunda. Başkanımızın kadınlara, gençlere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunan belediyecilik hizmetlerini gördük, o anlamda iftihar ettim açıkçası. Şanlıurfa'nın geleceği, bugünden çok parlak inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Keşir, Beyazgül ile 11 Nisan Kadın Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek, burada kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Ayda 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın yararlandığı sosyal marketi de gezen Keşir, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Keşir'e ziyaretlerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ile İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Kübra Dörtkardeş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven eşlik etti.