DÜZCE (DHA) -

Ak Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan; fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partisinin genel merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Keşir, toplumda kadının önemine değinerek, "Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj; büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan; fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık" dedi.

Kadına şiddet olaylarının son bulması için de büyük bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Keşir, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki; bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -