AK Parti'li Elitaş: Vergi düzenlemesinde amaç, rekabetin güçlendirilmesi

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Cuma günü 860 bin esnafı ilgilendiren ve vergi muafiyeti de içeren 65 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi. Elitaş, çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden ara kazananlara vergi kolaylığı gibi düzenlemeler içeren teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, 860 bin esnafı ilgilendiren ' Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören 65 maddelik kanun teklifini Meclis'in açıldığı 1 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi. Elitaş, teklifin 5 Ekim Salı günü de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini kaydetti. Elitaş, 1 Ekim Cuma günü 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e hitabı ile başlayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

AK Parti'li Elitaş, vergi barışı ile ilgili süreyi de yeniden düzenlediklerini, 2021'den sonraki yıllar içinde sabit kıymetlerin yeniden değerleme oranında değerlemeye tabi tutulmasına imkan verdiklerini, bunun da işletmeler lehine ve sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik bir düzenleme olduğunu vurguladı.