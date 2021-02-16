AK Parti'li Ekinci: Annelerimiz teröre gereken cevabı veriyor

AK Parti Siirt Milletvekili Semiha Ekinci, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, "Gara'daki şehitlerimizden dolayı hepimizin yüreği yanık. PKK terör örgütünün haince yaptığı bu olayda orada evlat nöbetindeki annelerimizin evlatlarının şehit olduğunu haber aldık.

AK Parti Siirt Milletvekili Semiha Ekinci, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, "Gara'daki şehitlerimizden dolayı hepimizin yüreği yanık. PKK terör örgütünün haince yaptığı bu olayda orada evlat nöbetindeki annelerimizin evlatlarının şehit olduğunu haber aldık. Diyarbakır annelerimizden sonra Şırnak anneleri de teröre gereken cevabı veriyor. Bizler de AK Parti genel merkezi olarak Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Mardin annelerinin yanındayız" dedi.

AK Parti Şırnak Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye AK Parti milletvekilleri Rizgin Birlik, Öznur Çalık ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği videolu mesaj da salonda yayınlandı.

'BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ'Kongreye katılan AK Parti Siirt Milletvekili Semiha Ekinci, terörün her türlüsünü lanetlediklerini ifade ederek, "Bizim kongrelerimiz şölen havasında geçiyor ama şehitlerimizden dolayı hepimizin yüreği yanık. Hepimizin içi acıyor. 10 gün önce Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ile Diyarbakır'daki annelerimizi ziyaret etmiştik. Hain PKK terör örgütünün haince yaptığı bu olayda orada evlat nöbetindeki bazı annelerimizin evlatlarının şehit olduğunu haber aldık. Orada bir babamız kitap yazmış. Baba 'Bu kitabı yazmamın evladıma sıkıntı yaratacağını biliyorum ama gençlerimiz özellikle Kürt gençlerimiz bunu okuduğunda devletine ne kadar bağlı olması gerektiğini anlayacak' dedi. Dün Diyarbakır milletvekilimiz Oya Eronat, oradaki ailelerimizle görüşmüş. Oradaki aileler 'Evet bizim evlatlarımız şehit oldu ama biz tek bir çocuğumuzun terörün elinde kalmaması için direnişimize devam edeceğiz' demişler. Burada Şırnak annelerimizi de tebrik ediyorum. Diyarbakır annelerimizden sonra Şırnak anneleri de teröre gereken cevabı veriyor. Bizler de AK Parti genel merkezi olarak Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Mardin annelerinin yanındayız. Onların ellerinden öpüyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz hep birlikte 83 milyon olarak bir arada huzur içinde yaşarsak Türkiye'yiz" dedi.Kongre sonunda, 12 yıldır Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Hatice Atan, görevini Fatma Bişenk Acar'a devretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN