AK Parti'li Demiröz: "Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var, bunu hiç kimse engelleyemez"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Demiröz: "Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var, bunu hiç kimse engelleyemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var.

30.08.2020 20:08 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:13

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var. Bunu hiç kimse engelleyemez." dedi.

Demiröz, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri arasında parmakla gösterilen bir lider olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliğinin İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girdiğini söyleyen Demiröz, şöyle devam etti:

"Bunu ne Fransa kurtarabilir, ne şımarık üyesi Yunanistan kurtarabilir. 30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Sonuna kadar veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var. Bunu hiç kimse engelleyemez."

"Pandemi sürecinde Avrupa, Amerika perişan oldular"

Türkiye ekonomisinin dünyada en büyük 17 ekonomi arasında olduğunu dile getiren Demiröz, "Yaşanabilirlik bakımdan Türkiye, dünyada 13'üncü ülke oluyor. Pandemi sürecinde Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, perişan oldular. Biz ise 150 ülkeye yardım yaptık, elimizi uzattık. Böyle bir büyük ülkeyiz. 'Şehir hastanelerini niye yapıyorsunuz' diyenlere cevabı en güzel şekilde verildi. 45 günde bin yataklı iki hastaneyi hizmete açtık. Türkiye, büyük bir ülke, barajlar yapıyoruz, tüneller yapıyoruz, Batı-Doğu-Güney-Kuzey demiyoruz, her yerde çalışıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin büyüklüğünü tartışamayız." diye konuştu.

Türkiye'nin 60'a yakın mazlum ülkenin liderliğini yaptığını vurgulayan Demiröz, "Hepsi, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimeye bakıyor." ifadesini kullandı.

"Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok."

"İnşallah 2023 yılında Cumhur İttifakı'yla birlikte bunu daha da perçinleyeceğiz." diyen Demiröz, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya cesaret edemeyenlere gerekli dersi hep beraber vereceğiz. Muhalefet partisi, terör örgütlerinin destekçisinin siyasi kanadı olan partinin kuyruğuna yapışmış gidiyor. Daha dün İstanbul'da baroya teröristin resmini asıyorlar. Bu tutum hangi akıl tutulmasıdır. Bir terör örgütünün elemanı ki, bizim savcımızı şehit edenlerin arasında olan birisi, sen buna sahip çık, teröristlerin cenazelerine katıl. Terörden çok çektik ama hamdolsun terörün belini kırdık. Bugün ülkemizdeki terörist sayısı parmakla sayılabilecek kadar az. Onlar da geçecek ve biz sınırlarımızı inşallah korumaya devam edeceğiz. Yurt dışında bulunduğumuz yerler var ama bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Bu ülkenin topraklarına göz dikenin gözünü çıkartırız. Hiç taviz vermek yok, kimseye bir karış toprağımızı veremeyiz."

"Türkiye dünyada liderliğe oynayacak"

Yıl sonunda pozitif büyümenin gerçekleşeceğini anlatan Demiröz, şunları kaydetti:

"Daha dün 40 fabrikanın açılışını yaptık. Savunma sanayimizde geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Bütün dünya ülkeleri bilmeli ki Türkiye eski Türkiye değil. Savunmasında, eğitiminde, sağlığında, ekonomisinde, turizminde dünyada liderliğe oynayacak. Libya'da oyunları nasıl bozduysa Irak'ta, Suriye'de de bu oyunlar bozulacak. Bu meydan ne Almanlara, ne Fransızlara ne Avrupa Birliğine bırakılacak."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise AK Parti'nin, 18 yılda Türkiye'de birçok hizmete imza attığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Doğu Akdeniz'deki hakları korumak için büyük bir mücadele verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tek listeyle girilen seçimlerde Akif Güzel, AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı oldu.

Genel Kurula, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Emin Çınar ile partililer katıldı.

AK Parti'li Demiröz: 'Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var, bunu hiç kimse engelleyemez'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge Güncel
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi Medya
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Güncel
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Ekonomi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Berat Albayrak
Magazin Alişan Fatma Girik Didem Soydan Murat Dalkılıç
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Sergen Yalçın Enner Valencia Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: AK Parti'li Demiröz: "Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var, bunu hiç kimse engelleyemez" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 20:13:39. #1.15#
title