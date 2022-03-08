AK Parti'li Cora: "Kimin ak kaşık olduğunu milletimiz sandıkta ortaya koyacaktır"

TRABZON (AA) - Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Biz ak kaşık olduğumuz iddiasında bulunmuyoruz. Sandıkta kimin ak kaşık olduğu, kimin eğri olduğunu milletimiz en bariz şekilde ortaya koyacaktır." dedi.

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirme yaptı.

Akşener'in Kovid-19 salgını ile beraber dünyada oluşan küresel, ekonomik belirsizliklerin yegane sebebi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Ak Parti'yi gösterdiğini belirten Cora, "Bu şu anlama geliyor. Demek ki muhalefet hiçbir şekilde siyaset üretememektedir, sadece ve sadece suçlu olarak mevcut iktidarı görmektedir. Utanmadan Kovidin müsebbibi olarak da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayacaklardır." dedi.

Akşener'in konuşmasında AK Parti için "Bütün bu krizlerin içerisinden kendileri ak kaşık gibi çıkacaklarını sanıyorlar." ifadesini kullandığını aktaran Cora, "Biz ak kaşık olduğumuz iddiasında bulunmuyoruz. Sandıkta kimin ak kaşık olduğu, kimin eğri olduğunu milletimiz en bariz şekilde ortaya koyacaktır." diye konuştu.

Cora, Akşener'in enerji konusundaki açıklamalarını da eleştirerek, "Nükleer santrallere karşı çıkacaksın ama bir taraftan da dünyada yaşanan enerji krizine de çare olarak hiçbir gerekçe, hiçbir çözüm üretmeyeceksin. Bu tam da Meral Akşener'e yakışan bir tarz olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin tarımdaki gayrisafi milli hasılasının her geçen gün arttığını aktaran Cora, küçükbaş, büyükbaş hayvan sayısının arttığını, su ürünlerinin ihracatında önemli rakamlar elde edildiğini söyledi.

Gıda arz ve talebinde şu anda bütün dünyada bir dengesizlik olduğunu ifade eden Cora, bunun Türkiye'yi de etkilediğini, bu konu üzerinden iktidarın eleştirilmesinin çok sağlıklı olmadığını vurguladı.

Tarımsal desteklemelerin AK Parti ile başladığını, AK Parti döneminde arttığını ve en zor zamanlarda dahi desteklemelerden geri adım atmadıklarına dikkati çeken Cora, çiftçilere verilen yüzde 50 mazot desteğinin de AK Parti döneminde başladığını aktardı.

"Cennet annelerin ayağının altındadır" yaklaşımına sahip olduklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutlayan Cora, "Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ondan sonrasında kadınlarla ilgili çok önemli haklar verildi. Bunların hiçbirini yadsımayız ama şunu söyleyeyim, kadınlara seçme seçilme hakkı Cumhuriyetin ilk yıllarına verilmişti ama başörtülü kadınlara seçme ve seçilme hakkı daha yeni zamanda verilmiş. Dolayısıyla hangi mücadelede, kimin nerede durduğunu bu millet çok iyi biliyor." dedi.