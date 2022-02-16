AK Parti'li Battal'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Tbmm'de rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın başarılı geçen baypas ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, dün TBMM'deki odasında rahatsızlandı. AK Parti'li Battal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden, tedavisi devam eden Battal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Milletvekili Battal'ın dün öğle saatlerinde bayılma nedeniyle acil servise başvurduğu belirtilerek, "AV tam blok ve akut koroner sendrom tanıları ile acilen geçici pil takılmış ve koroner anjiyografi işlemi yapılmıştır. Koroner anjiyografi sonucunda acil koroner baypas kararı verilen hasta hemen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen üçlü baypas ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel