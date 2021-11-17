AK Parti'li Aydemir: "Sezai Karakoç, ismini bu ülkenin bağrına altın harflerle yazdırdı"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sezai Karakoç'un ismini bu ülkenin bağrına altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dün vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u rahmet ve minnetle andı. Karakoç'un ismini bu ülkenin bağrına ismini altın harflerle yazdırdığını vurgulayan Aydemir, "Onu hep yüreğimizde ve zihnimizde taşıyacağız. Kelimelere letafet giydiren bu ismin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. O, latif haliyle örnek olmuştur, keşe birileri de onu örnek alsa." dedi.

Attıkları her adımın bilgi ve bilime dayalı olduğunu belirten Aydemir, 17 Kasım 1913'te Panama Kanalı'nın, 17 Kasım 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılışının aynı tarihe denk geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'de ise Kanal İstanbul Projesi'nin tartışıldığını anımsatan Aydemir, "Biz bunları tartışırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyükelçilere şikayet ediyor. Bu mandacı bir anlayışın ürünüdür. Ülkesine dış müdahaleyi arzulayan bir muhalefet anlayışı var. Bunlara rağmen mesafe alıyoruz. Türkiye'yi Milletler Cemiyetinde zirvelere taşıyoruz." diye konuştu.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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