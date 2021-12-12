AK Parti'li Aydemir: "Mültecilere dönük yaklaşımı kabul etmiyoruz"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Son zamanlarda ülkemizde bulunan mültecilere dönük bazı siyasilerin, özellikle yeni kurulmuş bazı parti liderlerinin akla hayale gelmeyecek, ipe sapa gelmez ifadelerine denk geliyoruz. Bu mültecilere dönük yaklaşımı kabul etmiyoruz." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçelerinin görüşüldüğünü anımsatarak, "Biz yaklaşık 20 yıldır bu iki bakanlıkta destanlar yazdık desek yeridir." diye konuştu.

Yaptıklarının vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandığını vurgulayan Aydemir, "Dahasını ve en iyisini yapacağız Allah'ın izniyle. Çünkü bu millet bunların hepsini hak ediyor. Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? Sadece inkar politikası yapıyor." ifadesini kullandı.

Bütçe görüşmelerinin önümüzdeki hafta cuma günü tamamlanacağını hatırlatan Aydemir, "Çok daha güzel, özel günler Türkiye'yi bekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir teröristin, HDP'li bir milletvekilinin evinde saklandığını açıkladığını dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Orada 'yok böyle bir şey' diye şamata çıkardılar. Oysa milletvekilinin kardeşi şu anda tutuklandı. Bizim eski Cizre ilçe başkanımızı katlettiler bunlar. Katili evinde saklayan milletvekilinin kardeşi. Çok açık, aşikar orta yere çıktı ve tutuklandı. Üstelik de bunlar HDP Gençlik Merkezi üyeleriymiş. Bir parti düşünün ki merkez üyeleri, bu partinin üyeleri, terörle iştigal ediyorlar, insanları öldürüyorlar, katil pozisyonundalar. Bunlar kim adına siyaset yapıyorlar? Hep söylüyoruz, bunlar Kürt düşmanı. Katlettikleri Tahir Güven kim? Bir Kürt aşiretinin lideri. Bu vatanın en esaslı unsuru. Kendileri gibi düşünmediği için katlettiler. İşte bunun altını her defasında çizdik ki bunların vatana dönük ihanetle iştigali söz konusudur. Öyleyse bunlara kim ki kapı açar, kim ki bunlarla siyasette beraber yürür, onlar da bunların şeriki durumuna gelirler. Şu anda görüyoruz ittifaklarının örtülü, kapalı müttefiki pozisyonundalar, ama artık toplum her şeyi görüyor. HDP'yle müttefik pozisyonu alanlar da şu tür katliamların ortağıdırlar."

İbrahim Aydemir, mültecilere yönelik bazı açıklamalara tepki göstererek, "Son zamanlarda yine ülkemizde bulunan mültecilere dönük bazı siyasilerin özellikle yeni kurulmuş bazı parti liderlerinin akla hayale gelmeyecek, ipe sapa gelmez ifadelerine denk geliyoruz. Milletimiz alicenaptır, misafirperverdir. Dolayısıyla bu mültecilere dönük yaklaşımı da kabul etmediğimizin altını çiziyorum." sözlerini sarf etti.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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