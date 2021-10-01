AK Parti'li Aydemir: 'HDP'nin tutum belgesinin arkasına saklananlar var' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Aydemir: "HDP'nin tutum belgesinin arkasına saklananlar var"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "HDP'nin açıkladığı tutum belgesinin arkasına saklananlar var. CHP ve ortağı için söylüyorum; millet her şeyi görüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmıyor.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "HDP'nin açıkladığı tutum belgesinin arkasına saklananlar var. CHP ve ortağı için söylüyorum; millet her şeyi görüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 yasama yılının, milletin lehine gelişmelere sahne olacağını söyledi.

Yaz dönemi çalışmalarında sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Aydemir, "Orta yerde ne var ne yok hepsini tespit etmeye çalıştık. Yapılan hizmetlere ve noksanlıklara dönük tespitlerimiz vardı." diye konuştu.

Aydemir, vatandaşın derdinin, huzur, güvenlik ve devletin çok daha müreffeh şartlarda bir zemin bulması olduğunu dile getirerek, "Kürt orijinli kardeşlerimle mülaki olmuş, görüşüp gelmiş birisi olarak söylüyorum; Kürt sorunu diye terennüm edilen şey Kürt kardeşlerimin lügatinde yok." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisi liderinin, HDP ile ortaklığı millete anlatması gerektiğini vurgulayan Aydemir, "HDP'nin açıkladığı tutum belgesinin arkasına saklananlar var. CHP ve ortağı için söylüyorum; millet her şeyi görüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmıyor. HDP konuşacaksa PKK ile ilgili konuşsun. Onlar sırtlarını kime yaslamışlarsa onlarla ilgili konuşsunlar. Arka yerde millet var, Kürt'ü ile Türk'ü ile tek millet var. HDP'nin söylemlerine, özellikle Kürtler adına yaptığı konuşmalara tepki duyan Kürt kardeşlerim var." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
AK Parti milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.

 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Sezai Temelli Hulusi Akar
Magazin Bülent Ersoy Seda Sayan
Spor Muslera Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sultan Selim Mustafa Şentop Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Aydemir: 'HDP'nin tutum belgesinin arkasına saklananlar var' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:26:07. #1.12#