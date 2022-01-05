AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç görevinden ayrıldı

KÜTAHYA MERKEZ, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevinden ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı görevini devretme kararı aldım. Görevimi, sizlerin de takdir edeceği üzere 7/24 bir tempoda, büyük bir aşk ve dava bilinci ile sürdürmekte idim. Üstlendiğim görevim bunu gerektiriyor. Ticari işlerimle daha fazla ilgilenmem ve yeterli zamanı ayırabilme gerekliliğim, üstlendiğim görevimi devretme ihtiyacını doğurmuştur. Yolunda hizmet edebilme şerefine nail olduğum bu kutlu davanın bir neferi olmaktan onur duyarak, her daim milletimize hizmet yolunda, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olacağımı ifade ederek, Kütahya AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ayrılmış olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Bu süreçte günün her saatinde bizimle yol yürüyen, sevincimizi, üzüntümüzü paylaşan tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, helallik diliyorum. Ülkemize, Kütahya'mıza, hemşerilerimize hizmet yolunda, halis tüm dava arkadaşlarıma varsa benim hakkım helaldir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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