AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Sarayönü'nü ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, saha çalışmaları kapsamında Sarayönü ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, saha çalışmaları kapsamında Sarayönü ilçesini ziyaret etti.

Partini ilçe teşkilatı ile toplantı yapan Özdemir, sonrasında ilçe belediyesince yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri gezerek bilgi aldı.

Özdemir, Ak Parti hükümetleri döneminde ilçeye kazandırılan birçok yatırıma dikkati çekti.

Yapılan icraatları halkın takdirine sunduklarını kaydeden Özdemir, "Türkiye'de geçmişteki tüm hükümetlerin yaptıklarını kefenin bir ucuna koysanız, terazinin diğer gözüne de 2002'den itibaren AK Parti'nin yaptıklarını koysanız partimizin icraatları ağır basar. İlçemizde partimizin tamamlanan icraatlarını ve halen inşaatı devam edenleri gezmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Projelerin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Sarayönülü hemşerilerimi çocuğundan kadınına yetişkininden ihtiyarına kadar saygı ile selamlıyorum. Bizi takip etsinler. Hizmetlerimiz hız kesmeden sürüyor Allah'ın izniyle biz hizmet için varız. Biz, hizmet önceliği ile hizmet için siyaset yapıyoruz çünkü halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."

Ak Parti İlçe Başkanı Gamze Karacan da, Özdemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek 2002 yılından bu yana çok büyük yatırımlar alan ilçeyi daha da ileriye taşıyabilmek için parti vizyonuna uygun olarak uyum ve çaba içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya