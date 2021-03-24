HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı

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AK Parti'nin geniş katılımla gerçekleşen 7. Olağan Kongresi'ne hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan parti temsilcileri katıldı. 11 siyasi partiden toplam 29 temsilcinin katıldığı kongreye HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ise davet edilmedi. MHP'den üst düzey isimlerin kalabalık heyetle katılım sağladığı kongreye, davet giden tüm partiler katılım sağladı.

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Geniş katılımın gerçekleştiği kongreye, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı partilerinden temsilciler katıldı. Davet edilen partiler loca bölümünden kongreyi takip etti.

KONGREYE 29 TEMSİLCİ KATILDI

Kongreye 11 partiden 29 temsilci katıldı. İşte o isimler;

Anavatan Parti Genel Başkanı İbrahim Çelebi

Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Fatih Güllüoğlu

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis

Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Dilek Keskin

CHP'DEN 1 KİŞİ KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Adnan Turfan

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Sincer

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir

Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Enes Demirer

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat

MHP TBMM Başkan Vekili Celal Adan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay

Saadet Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir

İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez

Vatan Partisi Genel Sekreter Özgür Bursalı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreter Suat Pamukçu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdülkadir Yılmaz

3 PARTİYE DAVET GİTMEDİ

Kongreye davet edilmeyen partiler ise HDP, DEVA ve Gelecek Partisi oldu.

DAVET EDİLEN TÜM PARTİLER KATILDI

MHP'den üst düzey isimlerin kalabalık heyetle katılım sağladığı kongreye, davet giden tüm partiler katılım sağladı.