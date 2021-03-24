HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı
AK Parti'nin geniş katılımla gerçekleşen 7. Olağan Kongresi'ne hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan parti temsilcileri katıldı. 11 siyasi partiden toplam 29 temsilcinin katıldığı kongreye HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ise davet edilmedi. MHP'den üst düzey isimlerin kalabalık heyetle katılım sağladığı kongreye, davet giden tüm partiler katılım sağladı.
AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Geniş katılımın gerçekleştiği kongreye, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı partilerinden temsilciler katıldı. Davet edilen partiler loca bölümünden kongreyi takip etti.
KONGREYE 29 TEMSİLCİ KATILDI
Kongreye 11 partiden 29 temsilci katıldı. İşte o isimler;
- Anavatan Parti Genel Başkanı İbrahim Çelebi
- Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Fatih Güllüoğlu
- Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı
- Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan
- Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis
- Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Dilek Keskin
CHP'DEN 1 KİŞİ KATILDI
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın
- Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık
- Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Adnan Turfan
- Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi
- Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Sincer
- Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir
- Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Enes Demirer
- İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı
- İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu
- İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat
- MHP TBMM Başkan Vekili Celal Adan
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
- MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay
- Saadet Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir
- Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez
- Vatan Partisi Genel Sekreter Özgür Bursalı
- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan
- Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı
- Yeniden Refah Partisi Genel Sekreter Suat Pamukçu
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe
- Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdülkadir Yılmaz
3 PARTİYE DAVET GİTMEDİ
Kongreye davet edilmeyen partiler ise HDP, DEVA ve Gelecek Partisi oldu.
DAVET EDİLEN TÜM PARTİLER KATILDI
MHP'den üst düzey isimlerin kalabalık heyetle katılım sağladığı kongreye, davet giden tüm partiler katılım sağladı.