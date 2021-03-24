HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı

24.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:36

AK Parti'nin geniş katılımla gerçekleşen 7. Olağan Kongresi'ne hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan parti temsilcileri katıldı. 11 siyasi partiden toplam 29 temsilcinin katıldığı kongreye HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ise davet edilmedi. MHP'den üst düzey isimlerin kalabalık heyetle katılım sağladığı kongreye, davet giden tüm partiler katılım sağladı.

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Geniş katılımın gerçekleştiği kongreye, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı partilerinden temsilciler katıldı. Davet edilen partiler loca bölümünden kongreyi takip etti.

KONGREYE 29 TEMSİLCİ KATILDI

Kongreye 11 partiden 29 temsilci katıldı. İşte o isimler;

  • Anavatan Parti Genel Başkanı İbrahim Çelebi
  • Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Fatih Güllüoğlu
  • Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı
  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan
  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis
  • Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Dilek Keskin

CHP'DEN 1 KİŞİ KATILDI

  • Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın
  • Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık
  • Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Adnan Turfan
  • Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi
  • Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Sincer
  • Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir
  • Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Enes Demirer
  • İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı
  • İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu
  • İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat
HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı
  • MHP TBMM Başkan Vekili Celal Adan
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
  • MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay
  • Saadet Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir
  • Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez
  • Vatan Partisi Genel Sekreter Özgür Bursalı
  • Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan
  • Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı
  • Yeniden Refah Partisi Genel Sekreter Suat Pamukçu
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe
  • Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdülkadir Yılmaz
AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katılırken HDP, DEVA ve Gelecek Partisi davet edilmedi

3 PARTİYE DAVET GİTMEDİ

Kongreye davet edilmeyen partiler ise HDP, DEVA ve Gelecek Partisi oldu.

DAVET EDİLEN TÜM PARTİLER KATILDI

MHP'den üst düzey isimlerin kalabalık heyetle katılım sağladığı kongreye, davet giden tüm partiler katılım sağladı.

HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:36:02. #1.16#
title