AK Parti Karabük heyetinden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret
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AK Parti Karabük heyetinden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

AK Parti Karabük heyetinden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin ve beraberindeki Karabük heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin ve beraberindeki Karabük heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

YİK üyesi Mehmet Ali Şahin beraberinde, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ve AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcıları Ferhat Salt ve Berat Baykara'dan oluşan heyet Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Ziyarette Karabük'e yapılacak olan yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. AK Parti Heyeti Karabük'e göstermiş olduğu ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi Karabük'e davet etti. - KARABÜK

AK Parti Karabük heyetinden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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