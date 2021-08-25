AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Urla ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla'daki marina projesinin ihalesi için son aşamaya gelindiğini açıkladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla'daki marina projesinin ihalesi için son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Kaya, Çeşmealtı'na yapılması planlanan marina ve balıkçı barınağı konusunda Çeşmealtı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Güven Konuk'tan bilgi aldı, proje alanında incelemede bulundu.

İlçedeki programı kapsamında Türk Kızılay Urla Şube Başkanlığı ile İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini de ziyaret eden Kaya, bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, ilçedeki projeler hakkında bilgi aldığını, bölgedeki yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Kaya, marina projesinin de büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Projede son aşamaya geldik. Yakın zamanda inşallah ihale müjdesini Urlalı hemşerilerimizle paylaşacağız. Bölgeye katkı sağlayacak bir çalışma olacak." dedi.

Atilla Kaya, AK Parti iktidarının Urla'ya çok önemli yatırımlar kazandırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi başta Çeşmealtı'ndaki bu 3 kilometrelik yol sorununu bile maalesef 5-6 yılda çözememiş, bunu gördük, gözlemledik. Urla şimdi Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Burada başta altyapı olmak üzere çok sıkıntı var."

Kaya, merkezi yönetim olarak ilçedeki okul ve yol hizmetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri