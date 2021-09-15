AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Buca'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca'da esnafla buluştu, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

EVKA-1 bölgesindeki muhtarlarla bir araya gelen Kaya, Buca'ya hükümet konağı, 304 yataklı devlet hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, 70 ünitelik diş hastanesi ve içinde sağlıklı yaşam merkezi, aile sağlığı merkezi, verem savaş birimi, anne ve çocuk sağlığı merkezi, 112 acil müdahale merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü bulunan sağlık kampüsü kazandırdıklarını belirtti.

İlçedeki okul inşaatlarının da hızla devam ettiğini kaydeden Kaya, "Kozağaç Ortaokulu, Akşemsettin Ortaokulu, Ötüken Ortaokulu ve İsmet Yorgancılar Ortaokulu ocak ayında açılacak. Dört okulun yanında bir de özel eğitim okulu var. 120 öğrenci kapasiteli, 8 atölyeli bir özel eğitim okulu. Toplamda 5 okul Buca'mıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların EVKA-1'deki plan sorunundan mağdur olduğunu vurgulayan Kaya, bölgede 25 senedir çözülmeyen bir sorun olduğunu kaydetti.

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinin sorunların çözümü yönünde hiçbir adım atmadığını ileri süren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"CHP varsa plansızlık var. İzmir'in göbeğinde 25 senedir çözülmeyen bir sorun var. Kamu terkleri yapılmamış, yeşil alanlar, spor ve sosyal tesis yerleri belirlenmemiş, bölgede yaşayan vatandaşlarımız haklı olarak isyan ediyor. Hemşehrilerimizin, sosyal yaşam imkanı bulunan mahallelerde yaşama hayali var. Bu bölgeye modern bir şehir görünümünü ve konforlu şehir yaşamını getirecek olan planlamaların yapılması gerekiyor. Vatandaşa eziyet çektirmeyi bırakın. Bu bölgedeki planlamayı bir an önce gerçekleştirin."