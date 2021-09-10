AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tire'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire ilçesinde partililer ve esnafla bir araya geldi.

İlk olarak partisinin ilçe binasına gelen Sürekli, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Karaman, belediye meclis üyeleri ve partililerle toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Sürekli, Tire'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tire esnafıyla bir araya geleceklerini belirten Sürekli, "Vefa ziyaretleri yapacağız. 2023 tabii ki çok kritik bir viraj. Ancak biz AK Parti teşkilatları seçimden seçime değil her daim halkın içinde olan bir teşkilatız. Esas çalışma ilçe ve il teşkilatlarında seçimler arasında yapılan çalışmalardır." diye konuştu.

Salgın sürecinden etkilenen esnafın derdini dinlediklerini belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Özellikle kahvehane, lokanta, kırtasiye gibi kesimler bu dönemde en çok sıkıntıyı çekenlerdi. Esnafımız da yapılanı takdir ediyor. Hükümetin verdiği destekleri olumlu karışılıyor. Borç erteleme ve yapılandırmaların devamını istiyorlar. Biz de bunu hükümete iletiyoruz. Alanda çiftçimizle de konuşuyoruz memurumuzu da dinliyoruz. Genel anlamda memnuniyetle karşılaşıyoruz. Tabii ki eleştiriler de var. Talepler de var. Bunların çözümü noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Eleştiren vatandaş da çözümün AK Parti'de olduğunu söylüyor. Eleştirirken bizim yapmamızı istediği için samimi bir şekilde dile getiriyor."

İlçe başkanlığı ziyaretinin ardından Sürekli, Tire Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.

Ardından Tire Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Sarıkaya'yı ziyaret eden Sürekli, son olarak Yıldız Meydanı'ndaki çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.