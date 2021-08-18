AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gençlerle bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin 20 yıldır genç ve kendisini yenileyen kadrolarla başarıyı yakaladığının altını çizerek, gençleri aktif siyasete davet etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin 20 yıldır genç ve kendisini yenileyen kadrolarla başarıyı yakaladığının altını çizerek, gençleri aktif siyasete davet etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerem Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları Başkanlığının başlattığı "Gençlik Buluşmaları" kapsamında, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen programa katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, gençleri, ülkenin umudu, yarınların güvencesi olarak gördüklerini belirtti.

Bu buluşmaları daha büyük katılımlarla sürdüreceklerini aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Gençler gözbebeğimiz. Bu hep böyleydi. Taleplerini dinliyor, görüşlerini alıyoruz. Onların dünyası, bakış açısı, yarınları şekillendirecek. Hiçbir provokasyona gelmeden, tüm gençlerimizin ülke meselelerine kafa yorması, üretmeye odaklanması önemli. Ülkemizin gündemini ve İzmir'in sorunlarını sizlerle tartışmak hem heyecan verici hem de çok verimli. Sizlerin genç dimağları, girişimci ruhları bizim her zaman itici gücümüz oldu. Bu nedenle sizleri çok önemsedik. 20 yıl boyunca kadrolarımızın her kademesinde gençlerimize yer verirken, onların seçme ve seçilme hakları başta olmak üzere, eğitim, sanayi üretimi, bilim ve kültür alanlarında önlerini açacak dev adımlar attık. Üretin, siyaset yapın. Ancak, en zor zamanlarımızda birlik beraberliğimizin tesisindeki rolünüzü de unutmayın. Siyaseti kirletenlere, halkı yanlış bilgilendirenlere karşı dikkatli olun. Hür iradenizle, ülkeniz için kafa yorun. Okuyun, çalışın, üretin. Biz arkanızdayız."

Toplantıya çevrim içi katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok sayıda hizmete imza atarak gençlerin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Gençleri bir bütün olarak ele aldıklarını aktaran Dağ, "Ülkemizin içinden geçtiği süreçte pek çok manipülasyonla karşılaşıyoruz. Özellikle ana muhalefet, sosyal medya üzerinden yalanlar üzerine kurulu bir propaganda yapıyor. Onların yalanlarına karşılık biz doğruları, gerçekleri anlattıkça, milletimiz de onların gerçek yüzünü görmeye başladı. Bizim patronumuz millettir." açıklamasında bulundu.

Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da 20 yıldır gençlerden en fazla oy alan parti olduklarını, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde de bu rekoru bir kez daha kıracaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol