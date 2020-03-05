AK Parti İstanbul Milletvekili Aydın'ın acı günü
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AK Parti İstanbul Milletvekili Aydın'ın acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın'ın hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.

05.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:36
AK Parti İstanbul Milletvekili Aydın'ın acı günü

İstanbul Sare 'ın hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.


AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın'ın 83 yaşındaki babası Muzaffer Yılmaz Almanya'da hayatını kaybetti. Baba Yılmaz'ın cenazesi memleketi 'a getirildi.


Muzaffer Yılmaz'ın cenazesi; Merkez Acılık Hz. Ali Camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Rat Bayburt Asri mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, TBMM İdari Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Tan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve protokol üyeleri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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