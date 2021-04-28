AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Ordu'da konuştu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İnanıyoruz ve biliyoruz ki Ordu'muzda da İstanbul'umuzda da AK Parti'miz 2023'ü de 2024'ü de yine bir numaralı parti, en büyük parti olarak kapatacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İnanıyoruz ve biliyoruz ki Ordu'muzda da İstanbul'umuzda da AK Parti'miz 2023'ü de 2024'ü de yine bir numaralı parti, en büyük parti olarak kapatacak." dedi.

Kabaktepe, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'i parti binasında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Partililerle bir süre sohbet eden Kabaktepe, ardından partinin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak tam kapanma nedeniyle İstanbul'da yaşayanların bir kısmının memleketlerine gittiğini söyledi.

Sıla, anne ve baba hasretiyle memleketlerine gelenlerin maske, mesafe ve temizlik kurallarını unutmamalarını isteyen Kabaktepe, "İnşallah bayramda çifte bayram yapalım, bu pandemiden de kurtulalım." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"AK Partimiz, İstanbul'un en büyük partisi. AK Partimiz, Ordu'nun da en büyük partisi. Önümüzde iki yıl sonra yaşayacağımız bir 2023 seçimi var. 3 yıl sonra yaşayacağımız bir 2024 seçimleri var. Tabii bunların küsuratları var, tam 24 ay ya da 32 ay değil ama netice itibarıyla yine inanıyoruz ve biliyoruz ki Ordu'muzda da İstanbul'umuzda da AK Parti'miz 2023'ü de 2024'ü de yine bir numaralı parti, en büyük parti olarak kapatacak. İstanbul olarak şunun hedefindeyiz, Cumhurbaşkanımız kongremizde çok güzel bir şey ifade ettiler, dediler ki, 'Medeniyet nöbetini almaya hazırlanıyoruz.' İstanbul'dan Cumhurbaşkanımızı Ankara'ya o akşam en büyük oy oranıyla göndereceğiz. Hedefimiz bu, gayemiz bu."

Kabaktepe, "Gerek Türkiye'ye sessiz devrim atlatan, gerek yatırım ve hizmet noktasında Türkiye'yi hakikaten hayal edemeyeceğimiz noktalara kadar taşıyan bir 20 yılık AK Parti iktidarındayız. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde süren bir yolculuk bu, bir serüven bu. Öznesi halk olan, öznesi millet olan, öznesi Anadolu olan, Anadolulunun faydasına, halkımızın istediği, milletimizin taleplerini önceleyen, siyasetini tamamen bu toprakların, bu milletin yerli ve milli değerleriyle örtüştürerek kendisini özne alarak yapan bir siyasi süreçten bahsediyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli