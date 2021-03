AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "kahve daveti" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sütlüce 'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kabaktepe seçim hazırlıklarından, İstanbul'un gelişimi için yapılacak çalışmalara değin birçok konuda görüşlerini açıkladı. Kabaktepe, " CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelecek misiniz" sorusu üzerine, "Arkadaş hem gelmek istiyorsun, 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun, 3 gün sabretmeyip gazeteciye 'biz telefon ettik cevap vermediler' diyorsun. Ondan sonra inandım ki maksat nezaketli ve saygılı bir şekilde, bir İstanbul il başkanına yakışır bir şekilde, İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük partisinin il başkanını ziyaret etmek değil, bir PR çalışması yapmak. Ondan sonra da cevap vermedim" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, gazetecilerin seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:

"Bizim çalışma stratejimizde zaman mekan ve insan farkı, ayrımı gözetmeyecek. AK Partimizin 2023 veya 24, seçim öncesi çalışmalarıyla ilgili dijital evrende yaşıyoruz, saat farkların anlamsızlaştığı her saat ve her yerde insanın bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz, gece 4'te de 16 milyon İstanbullunun bir kısmı ayakta, sabah 6'da da ayakta, gece 12'de de ayakta. Birinci temel stratejimiz zaman ayrımı yok, mekan gözetmiyoruz, 16 milyon İstanbullu ile ne düşüncesi, ne etnik yapısı ne siyasi partisi ne dini inanışı ne giyim tarzı, ne de saçının şekli, ne de bıyığının şekli ile ilgili hiçbir ayrım gözetmeden hepsini, İstanbullu hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz olarak İstanbul, Türkiye ve dünya sevdamızı onlarla paylaşmaya çalışacağız. Temel stratejik kalkış noktamız bu. Yine buna bağlı, biz birtakım çalışma metodolojilerini ve yöntemlerini Türkiye'de en iyi uygulayan parti olduğumuz iddia ediyoruz. Son 20 yılda gösterdiğimiz başarılar bize bunu söyletiyor. Ancak bunu yeterli görmüyoruz çünkü hayatın statik tarafından çok, dinamik taraflının daha çok olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. O dinamizmi, o değişkenliği, o rölativiteyi de yakalayarak bugün bizim bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri daha da geliştirerek, en iyi yapmakla beraber, insanın hangi zamanda ve hangi mekanda kendine hangi araç ve yöntemlerle ulaşmasını istediği İstanbullumuz daha çok önemsiyorsa, onları da öne çıkaracağız. Bunun için de çalışmalarımız başladı. Bizim her seçim beklentilerin oluştuğu ve sizin nasıl bir Türkiye, nasıl bir İstanbul, nasıl bir ilçeye dair ürettiğiniz politikaları, projeleri yani gelecek tasarımınızı halk duymak, dinlemek ister. Burada da biz kentimize, ülkemize, ilçemize dair gelecek tasarımlarımızı da planlarken halkımızın önceliklerini de kendi önceliğimiz kılarak stratejimizi belirleyeceğiz. Bu üç temel ayaktan ya da üç temel zeminden hareketle biz faaliyetlerimiz, dilimizi çeşitlendireceğiz, zenginleştireceğiz ve 16 milyon İstanbulluya 2 yıl sonra gibi değil, 3 ay sonra gibi, o hızla, o aşkla çalışarak gerçekleştireceğiz."

CANAN KAFTANCIOĞLU İLE BULUŞMA

Kabaktepe, " CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelecek misiniz" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"İstanbul dünyanın gözbebeği bir kent. İl başkanlığı yapan birinin asgari düzeyde nezaket kurallarını bilmesi gerektiğini düşünerek bunları ifade ediyorum. Benim il başkanlığım açıklandığı zaman bir cluphouse programında CHP il başkanı kendisi katılıyor, o programda da gelmek istediğini, kahve içmek istediğini ifade ediyor. Daha sonra partimizin kongresi oluyor, CHP il başkanı programdan 2-3 önce katılıyor böyle bir programa. Kongreden 3 gün sonra ben cluphouse programına katılıyorum. Orada da yine bir gazeteci arkadaşım bana bunu soruyor. Ben de 'zaten hemşeriymişiz, duydum, öğrendim, buyursun, gelsin, kahve içelim' olay bu. İki tane demeç var diyelim. Sonra organize olduğuna, içtenliğine inandığım bazı gazeteciler, davet etti, etmedi, çağırdı çağırmadı… Şimdi böyle bir PR çalışması mı var, hakikaten İstanbul'un en büyük partisinin il kongresi olmuş. Bu il kongresinde il başkanı seçilmiş, nezaketen tebrik etmek veya ziyaret etmek mi istiyorsunuz? Bunu bir görmek istiyorum, dedim. Gazete dışında da bize herhangi bir yazılı veya telefonla da bir randevu talebinde bulunulmadı. Ne zaman bulunuldu? Ben bekledim, 1-2 gazeteci yazdı. Ben 50 yaşını geçtim, bu toplumda yaşıyorum, benim CHP'li birçok dostum var. Oradan da bazıları beni arayıp 'ya bir davet etsen' diyor. Diyorum ki; 'Bir kongre olmuş, aranır, denir 'gelmek istiyoruz, hayırlı olsun'. Böyle bir şey yok. Hala gazete üzerinde, çevreden… Bekleyeceğim dedim. Bir hayırlı olsun telefonu, nezaket yok, bir randevu talebi yok. Medya üzerinde sanki öğrenci formunda, 30 sene önce üniversitede, forumda bildiri okuma üslubuyla, giderse şöyle olur, gelirse böyle olur falan filan… Biz münakaşa da ederiz, münazara da ederiz, mütalaa da yaparız, istişare de yaparız, monolog da yaparız, diyalogda yaparız, bunun kitabını da yazarız. Herkesle de yaparız, her zamanda yaparız, her yerde yaparız. Ne düşüncemizle ilgili bir sorunumuz var, ne AK Partimizin bu ülkeye yaptığı sessiz devrimle ilgili endişemiz var. Bunu her zaman, her yerde, herkesle, açık yüreklilikle saatlerce konuşuruz. Ama saygı ve nezaket kurallarının, bir İstanbul il başkanı olarak, İstanbul il başkanlarının da da bunu görmek noktasında bir seviyenin kazanılması noktasında da büyük bir beklenti içerisinde herkesin olması gerektiğinin de farkındayım. Yani bir samimi tebrikleşme yapmak derdindeyiz, üniversite forumlarında bildiri okur gibi bir PR çalışması mı yapılmak isteniyor?. Bekleyelim bakalım, dedik. Telefon edip kim bizden randevu isteyecek? Kendileri 'ben katılırım' dediği halde, sonradan 'o davet etti'ye çevrilen PR çalışması nereye varacak samimi olarak bekliyoruz."

"MAKSAT PR ÇALIŞMASI YAPMAK"Kabaktepe, kongreden 10-14 gün sonra kendisine telefon geldiğini belirterek, "Biz gelmek istiyoruz' deniliyor. Ben de 'birkaç gün bekleyelim' sonra cevap verelim' dedim. Daha 2 gün geçmeden yine bir gazetede bir gazeteci, hemen sütununun sonunda 'cevap vermedi'… Arkadaş hem gelmek istiyorsun, 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun, 3 gün sabretmeyip gazeteciye 'biz telefon ettik cevap vermediler' diyorsun. Ondan sonra inandım ki maksat nezaketli ve saygılı bir şekilde, bir İstanbul il başkanına yakışır bir şekilde, İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük partisinin il başkanını ziyaret etmek değil, bir PR çalışması yapmak. Ondan sonra da cevap vermedim. Cevap hala orada, sporlanmış duruyor, o sporu açar mıyız, açmaz mıyız? Nezaket ve sabra gösterilen tavır bizim de buradaki pozisyonumuzu belirler" şeklinde konuştu. Kongremiz oldu, Ekrem Bey bizi tebrik etti, biz de teşekkür ettik. Büyükşehir belediyesi aradı, aynı güne randevu verdik. CHP ile problemimiz olsa verir miydik? Öyle bir derdimiz yok" diye konuştu.

94 RUHUOsman Nuri Kabaktepe, parti tarafından "94 ruhu" söylentilerinin dillendirildiği, bu konu hakkındaki yorumunun ne olduğu sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"AK Partimizin son genel kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyet nöbetini devralmaya geliyoruz, dedi. Dünya liderliğine vurgu yapmak istiyoruz. Türkiye'deki liderliğe çıkışının ve Türkiye'yi dönüştürücü adımları atışının başlangıç noktası 94'tür. Dünyanın sıkıştığı, hakkın ve hakkaniyetin olmadığı, pandemi sürecinde fakir ülkelerin ilaç ve maskelerinin çalındığını gördük. Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle, bunu dünya medeniyetini devralmaya başlayacağı ve 2023'te yapacağımız çalışmalarla tescil edip büyük Türkiye'yi inşa edeceğimiz ve mührünü vuracağımız bir süreç olarak nitelendiriyoruz. Bağlantımız budur. 94'teki en temel şey kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasete katılımını en yüksek düzeyde gösterilmesidir. Bunun da kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun o günden bu ana kadar devam eden öncülüğünü de vurgulamak için o ifadeyi kullandık. "94 ruhu" dediğimiz anlayış, az önce de ifade ettiğim gibi, Hep beraber Türkiye'yiz, anlayışının ifade edilmesidir. Ne politik ne çalışma tarzı olarak geçmişe öykünemezsiniz, geleceği tasarlarsanız başarılı olursunuz. İnsanların geleceğe dönük umudunu karşılarsanız başarılı olursunuz. Bu görüşte ve anlayıştayız. Bunu "Milli Görüş ya da başka parti ile bağlantısı var mı?" diye sormak çok anlamsız bir tartışmadır. 94 ile ilgili yaklaşımımız budur."



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı