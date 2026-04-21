52 ayrı suçtan 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari JASAT operasyonuyla yakalandı

Gümüşhane'de 52 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A., JASAT ekiplerinin takibi sonucu İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Gümüşhane'de hakkında 52 ayrı dolandırıcılık suçundan 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT ekiplerinin takibiyle İstanbul'da yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, suç yeri Gümüşhane olan ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında toplam 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsın izine ulaşıldı.

Tutuklamaya yönelik aranan şahsın yakalanması için JASAT ekipleri Yalova iline görevlendirildi. Yalova'da yapılan çalışmalar sonucunda firarinin İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine geçtiği tespit edildi.

JASAT ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen firari şahıs tutuklanarak İstanbul Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
