AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Anadolu Sohbetleri"nde konuştu Açıklaması
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Anadolu Sohbetleri"nde konuştu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 'Anadolu Sohbetleri'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal İstanbul'un kentsel dönüşümü engelleyen değil destekleyen tarafı olacağını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal İstanbul'un kentsel dönüşümü engelleyen değil destekleyen tarafı olacağını belirtti.

Kabaktepe, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Sohbetleri"nde açıklamalarda bulundu, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 4 ay önce İstanbul İl Başkanlığı görevine başladığını hatırlatan Kabaktepe, Kovid-19 sürecinin halkla kucaklaşma özlemi oluşturduğunu, teşkilatlarında çalışma aşkını gördüğünü belirtti.

Kabaktepe, İstanbul'un hizmete yönelik beklentilerini dile getiren bir yaklaşımla hareket etmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

İstanbul'daki siyasi partilerin durumlarına yönelik bir anket çalışması yaptırdıklarını, kısa süre içerisinde bunun sonuçlarının belli olacağını bildiren Kabaktepe, yeni planlamalar ve programlar ortaya koyacaklarını söyledi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi üslup değişikliğine gitti"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üslup değişikliğine gittiğine işaret eden Kabaktepe, temel atma töreni yapmayan büyükşehir belediyesinin, toplu açılış törenleri düzenlemeye başladığını aktardı. Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'daki algı balonlarını patlattıklarını belirtti.

Dün İstanbul'da yaşanan yağış sonrasında toplu ulaşım araçlarında vatandaşların şemsiye açtığı anda çekilen görüntüleri hatırlatan Kabaktepe, bu manzaraların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kabaktepe, İstanbul'daki hizmet ve yaşam kalitesinin düşmesini istemediklerine vurgu yaptı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katılıp katılmadığının sorulması üzerine Kabaktepe, "Benim kanaatim o konuda yeni yatırım yapamamış, İstanbul'un bu noktadaki geleceğini planlayamamış olsalar da bu temizlik hareketinden imtina etmemişlerdir diye düşünüyorum, o kadar olmaz." ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul projesine ilişkin ise Kabaktepe, bu projeyle ilgili çok sayıda çalışma ve araştırma yapıldığını bildirdi.

Kabaktepe, "Kanal İstanbul olmasın" denilerek üretilen ve ortaya konulan nedenlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

İstanbul'un en temel sorununun rezerv ve dönüşüm olduğunu anlatan Kabaktepe, projenin bu anlamda da bir imkan sunacağına değindi.

Kanal İstanbul'un, Boğaz güvenliği konusunda sağlayacağı faydalara yönelik verilerin de paylaşıldığına işaret eden Kabaktepe, "Tüm İstanbullular açısından biz Kanal İstanbul'un Türkiye'ye, İstanbulumuza bir felaket getirmeyeceğini, tam tersine sorun oluşturmayacağına dair düşüncelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin kentsel dönüşüm performansının CHP'li belediyelerden yüksek olduğunu aktaran Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deprem gerçeğini konuşmakla değil çözüm üretmekle görevli olduğunun altını çizdi.

"Kanal İstanbul'un kentsel dönüşümü olumsuz etkileyen süreci bulunmuyor"

Kanal İstanbul'un çevresinde rezerv alanları oluşturulacağını bildiren Osman Nuri Kabaktepe, "Kanal İstanbul'un kentsel dönüşümü engelleyen bir tarafı olmayacak, kentsel dönüşümü destekleyen tarafı olacak." dedi.

Kabaktepe, finansal ve arazi kullanımı açısından kentsel dönüşümü olumsuz etkileyen bir sürecin bulunmadığının altını çizdi.

Kanal İstanbul'un boğazın güvenliğini sağlayacağını anlatan Kabaktepe, ekonomik katkı da sunacak projenin gerekçelerini dile getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Soru üzerine Kabaktepe, AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ayrıldığını düşünmediğini belirtti.

Program sonunda Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kabaktepe'ye teşekkür etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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