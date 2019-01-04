AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Gerçekleştirildi

AK Parti İlkadım İlçe Daraltılmış Meclis Toplantısı yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, parti olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

Tok, bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile Samsun'a hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Demir de AK Parti Samsun İl Başkanlığı kurucu üyeliğinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığına kadar birçok kademede görev aldığını anlattı.

Samsun ve Samsunluların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayan Demir, "Bunun için nasip olur da seçimden başarı ile çıkarsak ki buna yürekten inanıyorum, vatandaşımızla uzun yıllar dayanan iletişimimizi daha da güçlendirerek Samsun'u beraber geleceğe taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA