AK Parti İl Başkanlığı, Bursalı Vekiller ile İstişare Turunda

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, yeni seçilen AK Parti Bursa Milletvekilleri ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Sıcak ve samimi havada geçen ziyaretlerde seçim sürecinde verilen desteğe teşekkür eden AK Parti heyeti, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ziyaret programı çerçevesinde, önce Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ziyaret edildi. Programa daha sonra da Bursa'daki çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu, vakıf, spor kulüpleri ve medya kuruluşları ile devam edildi. AK Parti, ziyaretlerin son iki gününde de ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Tüm kesimlerle istişare

Ziyaretlerle ilgili değerlendirme yapan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TBMM'nin tatilde olduğu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için yeni seçilen Bursa Milletvekilleri ile birlikte bir dizi ziyaret yaptıklarını söyledi. Ziyaretlerde Bursa'nın sorunları ve çözüm yolları hakkında istişareler gerçekleştirdiklerini ve yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Başkan Salman, "Verimli bir program oldu. AK Parti kadrolarının başarısının sırrı çok çalışmasıdır. Milletvekillerimiz Meclisin tatile girmesi ile birlikte tatil programı yapmayıp kentimize geldiler. İl Başkanlığı olarak hemen yoğun bir ziyaret programı hazırladık ve vekillerimiz ile birlikte hem protokol üyelerini hem de çok sayıda kurum ve kuruluşu ziyaret ettik. Yeni dönemde neler yapacağımızı anlatıp bize aktarılanları not ettik" diye konuştu.

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Ayhan Salman, ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve seçimlerle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını da dile getirdi. Yeni hükümet sistemine Anayasa değişikliğini öngören referandumla adım atıldığını ve 24 Haziran seçimleriyle de uygulamasına geçildiğini belirten Başkan Salman, "Ülkemizde çok daha güçlü bir hükümet ve meclis oluştu. Bu sistem ile ülkemizin her alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Seçim öncesi verdiğimiz bütün verilen sözlerin arkasındayız" dedi.

"Verimli bir çalışma oldu"

İl Başkanı Ayhan Salman, Bursalı seçmenlerin, Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ve partilerinden 11 milletvekili adayını TBMM'ye gönderdiğini söyledi. Salman, AK Parti'ye güvenen Bursalılara bir kez daha teşekkür ederek, "1 Ekim'de 27. yasama dönemi başlayacak. AK Partili vekillerimiz, TBMM'de yapacağı çalışmalarla Bursa'mıza, ülkemize hizmet verecekler. Partimiz adına çok verimli bir çalışma oldu" şeklinde konuştu. - BURSA