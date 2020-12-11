AK Parti İl Başkanı Yanar, "Belediye Başkanımız Arı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti İl Başkanı Yanar, "Belediye Başkanımız Arı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

11.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:23
AK Parti İl Başkanı Yanar,

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya karşı yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "şehrimize hizmet için gecesini gündüzüne katan bir memleket aşığına saldırmak, saldırıların en aşağılık olanıdır.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya karşı yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "şehrimize hizmet için gecesini gündüzüne katan bir memleket aşığına saldırmak, saldırıların en aşağılık olanıdır. Kıymetli Belediye başkanım, ağabeyim Rasim Arı Başkanıma ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu çirkin saldırıyı düzenleyenleri şiddetle kınıyorum" dedi.

Dün akşam saatlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, Aksaray'ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında makam aracına karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmesini kınayan İl Başkanı Yanar, "Seçildiği günden beri gönül belediyeciliğini benimseyen ve Nevşehir'i dünyada marka şehir haline getirmek için çabalayan kıymetli başkanıma ağabeyime yapılan bu saldırı Nevşehir halkının iradesine ve demokrasisine yapılmıştır. Bu menfur saldırı düzenleyenleri şiddetle kınıyor, haince saldırıyı düzenleyenlerin bir an evvel bulunup adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağız. AK Kadrolarımızla daha uzun yıllar omuz omuza hizmet edeceğimize inancımız tamdır" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı
AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı
CHP'li Belediye Başkanın 'Kurtarılmış bölge' sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
CHP'li Belediye Başkanın "Kurtarılmış bölge" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Donald Trump Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Şenol Güneş Cüneyt Çakır Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti İl Başkanı Yanar, "Belediye Başkanımız Arı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:24:48. #1.15#
title