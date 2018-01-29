AK Parti İl Başkanı Budak; "15 Temmuz Yüzyılın İhanetidir"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Askeri Çoban'ın kardeşi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Diyarbakır İl Başkanı Ömer Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına atanan Süleyman Serdar Budak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan darbe girişiminin yüzyılın ihaneti olduğunu söyledi. Milletin 15 Temmuz ruhu hiçbir kelime ve söz ile ifade edilemeyeceğini aktaran Budak, "Şehitlerin ve gazilerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Milletimizin 15 Temmuz ruhu her zaman var olmaya devam edecektir. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, demokrasiye sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. Şehitlerimize ve gazilerimiz sahip çıkacağız. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canını seve seve veren şehidimiz Askeri Çoban ve diğer ve tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitler Derneği Başkanı Ömer Çoban yeni görevinden dolayı Budak'a başarılar dileyerek, 15 Temmuz demokrasi şehidi Askeri Çoban'ın portresini hediye etti. - DİYARBAKIR