AK Parti heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret
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AK Parti heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

AK Parti heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlık binasında gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ziyarette Malatya'nın kültür, turizm ve vakıflar alanındaki yatırım ve projelerini konuştuklarını söyledi. Çalık, "Sayın Bakanımıza vakıflarımız, tarihi eserlerimiz, camilerimizin restorasyonu, Aslantepe'nin UNESCO Miras Listesinde kalıcı olması, UNESCO Yaratıcı Şehirler kapsamda "Gastronomi Şehri Malatya" ve Malatya'daki kütüphanelerimiz hususlarında destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"VAKIFLARA 24,6 MİLYON TL ÖDENEK"

Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Malatya'da 12 proje çalışmasının devam ettiğini ve bu yıl için ilk etapta 24 milyon 600 bin lira ödenek ayrıldığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kurban Bayramı sonrasında yatırımları, projeleri ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geleceğini söyledi. AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ise, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a gerçekleştirdikleri ziyaretlerinin Malatya'nın kültür, turizm yatırım ve projeleri açısından çok verimli geçtiğini kaydetti. Ziyarette Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de yer aldı.

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Kaynak: Bültenler

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