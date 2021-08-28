AK Parti heyeti Van'da incelemelerini sürdürüyor

VAN'a gelen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığındaki AK Parti heyeti selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından bir otelde...

VAN'a gelen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığındaki AK Parti heyeti selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Van'a gelen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığındaki MKYK üyeleri ve milletvekillerinin de yer aldığı heyet, selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde dün incelemelerde bulundu. Heyet, bugün de bir otelde gazetecilerle bir araya gelip, ziyaretleri ile ilgili değerlendirme yaptı. Toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da katıldı.Heyet adına konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, heyetler halinde doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Selde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için geldiklerini belirten Kaya, "Milletimize hizmet vermek kadar gerçekten bize onur veren başka bir duyguyu ben bilmiyorum. Van şehrimizde bugün 3'üncü günümüz. AK Parti MKYK toplantımızı yaptık. Orada MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımız vardı. O toplantıda sayın Cumhurbaşkanımızın afet bölgelerine olan hassasiyetlerini bizler bir kez daha gördük ve kendisinin bizzat görevledirmesiyle bugün ülkemizin tüm afet yaşanan bölgelerine heyetlerimizle gittik. Muğla'da, Antalya'da, Kastamonu'da, Sinop'ta, Rize'de, Artvin'de MKYK üyelerimiz Genel Başkan Yardımcılarımızla adeta bütün Türkiye'deki yaraları sarmak için seferber olmuş durumdayız. Biz diyoruz ki; yaşanan acı ve sıkıntılar hepimizin. Ülkemiz her acı ve felaket karşısında tek yürek olur. Zor zamanlarda bir aileyiz. Bunu başarmış bir milletiz. Biz biliyoruz ki bugün Van'ın acısını Muğla'daki kardeşlerimiz yaşıyor. Muğla'nın acısını Ağrı'daki kardeşlerimiz hissediyor. Yaşanan selde devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilk dakikadan itibaren seferber olmuştur. Bundan sonra da dere ıslah çalışması ve yıkılan evlerin yerine daha yenisini ve daha sağlam evler yapılacak. Zararlar eksiksiz bir şekilde gidereceğiz. Sele kapılan hayvanların yerine sahiplerine yeni hayvanlar temin edilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz