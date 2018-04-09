AK Parti Heyeti Denizcileri Dinledi

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve beraberindeki heyet, Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şubesinde su sporları ve günübirlik tur düzenleyen teknelerin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

DTO Marmaris Şubesinde gerçekleşen toplantıda, denizciler turizm sezonu öncesinde sorunlarını ve taleplerini AK Parti heyetine anlattı.

Yeni seçilen oda yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'e, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, İlçe Başkanı Osman Ülgen ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Toplantıda konuşan Milletvekili Öztürk, yeni seçilen yönetime hayırlı olsun demek istediklerini aynı zamanda da denizcilerin sorunlarını dinlemek için toplandıklarını söyledi.

Turizm sezonu başında su sporları, günübirlik tur tekneleri ve denizcilerin taleplerini almak için bir arada olduklarını vurgulayan Öztürk, "Denize ve denizciye sahip çıkmak görevimiz. Sorunlarınızın çözüm noktasında üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız. Derdimiz sorunları çözmek bağcı dövmek değil. Yapmamız gereken gürültü çıkarmak değil sorunları çözmek." dedi.

İl Başkanı Kadem Mete de son günlerde Muğla gündeminde olan imar konusundaki değişikliğe denizcilerin sahip çıkmasını istedi.

Korunan alanların denizlerden ekmek yiyen denizcilere yaradığına işaret eden Mete, "Gökova Körfezi ve Marmaris'in bazı noktalarında korunan 36 bin hektar alan, 41 bin hektara çıktı. İnşaat yasağı getirildi. Bu en çok denizcileri sevindirmeli. Mavi tur, denizde turizm yapan denizcilerimiz bu duruma sahip çıkmalı. Yalan yanlış bilgilere pirim vermemeli. Bakanlığın bu düzenlemesine denizcilerimiz sahip çıkmalı. Koylarımız, denizlerimiz bu düzenleme ile korunuyor." diye konuştu.

DTO Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sadece oda üyeleri için değil denizcilik sektörünün sorunları ile ilgileneceklerini belirten Bağlı, şunları söyledi:

"Odamız üyelerinin haricinde sektörün içindeki tüm denizcilerin sorunlarının takipçisiyiz. Onların sorunlarını ve dertlerini sizlerle paylaşacağız. Birkaç sorunumuz var sizlerden bunların çözümü için destek bekliyoruz."