AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek'ten gece aşı çalışması yapan sağlıkçılara teşekkür
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek'ten gece aşı çalışması yapan sağlıkçılara teşekkür

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek'ten gece aşı çalışması yapan sağlıkçılara teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, gece yarısı araçları durdurarak aşı çalışması yapan sağlıkçılara teşekkür etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, gece yarısı araçları durdurarak aşı çalışması yapan sağlıkçılara teşekkür etti.

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerindeki Depin Polis Kontrol noktasında araçları durduran İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Covid-19 aşı çalışması yürüttü. Bu sırada geçmekte olan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'in aracını da durduran sağlık ekibi aşı olup olmadıklarını sordu. Gece yarısı yollarını kesen sağlık ekibini karşısında gören Başkan Özbek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sosyal medya hesabında sağlık ekibini paylaşan Başkan Özbek şu ifadelere yer verdi:

"Gecenin bu saatinde Hakkari Merkez Depin Köprüsü Sümbül Dağı eteklerinde adeta bir trafik polisi gibi araçları durdurup aşı yapan güler yüzlü sağlık çalışanlarımız Zeynep Tunç, Aslınur Konak hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Tüm sağlık çalışanlarını bu çalışmalardan dolayı cani gönülden kutluyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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