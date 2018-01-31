AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Toplantısı, çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Toplantısı, TBMM İdari Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve partililerin katılımlarıyla gerçekleşti. AK Parti Milletvekili Ahmet Gündoğdu toplantıda yaptığı konuşmasında, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partimizi kurduğu günkü konuşmasında onlarca yeni paradigma ortaya koymuştu. Ama bunlardan bir tanesi var ki unutulmamalı. O da şu ki; 'Bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesidir. Gerçekten o günden itibaren de hiçbir şey eskisi gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün AK Parti öncesinde yerine getirilmediğini söyleyen Gündoğdu, şu açıklamada bulundu:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' 1961 anayasasına kadar 'bu meclis eliyle yürütülür' denilmişti ama bu egemenlik milletin eline bugüne kadar hiç verilmedi. Kürsülere çıkan genel başkanlarımız, başbakanlarımız, ilçe başkanlarımız sizler yüz saat AK Parti'nin yapmış olduğu icraatları anlatamazsınız. Duble yollardan, havaalanlarına, öğretmen atamasından, üniversitelerden ama bütün bunlardan daha önemlisi 15 yıl önce biz iktidara geldiğimizde bile millet patron değildi."

"Faşist Trump'a 'Hayır' denildi"

Konuşmasının bir bölümünde terörle mücadelede atılan adımlara, yapılan çalışmalara değinen Gündoğdu, "Amerikan faşisti Trump'ın Kudüs'ü terörist devlet İsrail'in başkenti ilan etmesinden sonra ilk kez İslam ülkeleri Türkiye'nin öncülüğünde bir araya geldi. İlk kez Müslüman ve gayri Müslüman 128 ülke bir araya gelerek Amerikan faşistine 'Hayır' dedi. Öncülüğünü Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Şimdi bu lider Afrin operasyonunu başlattı. Saflar netleşti. AK Parti, MHP, BBP, Saadet, HÜDAPAR, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si bu millet operasyona destek verdi. HDP kesinlikle karşı, CHP ne 'Evet' ne 'Hayır' diyor her zaman olduğu gibi. Genel Başkan 'biz bu operasyonun arkasındayız' diyor ama 'Bu operasyonu AK Parti değil, hükümet değil, Cumhurbaşkanı değil, Türk ordusu yapıyor' diyor. Kıbrıs Harekatını da 'Türk Ordusu değil, Ecevit yaptı' diyor" şeklinde konuştu. - ANKARA